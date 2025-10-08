Украине предрекли потерю важного узла обороны в течение месяца

Военный эксперт Дандыкин: Россия возьмет Купянск под контроль в этом месяце

Российские военные полностью возьмут под контроль Купянск Харьковской области в этом месяце, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Все к этому идет. Может, я немножко ошибусь — может, немножко раньше, может, немножко позже. Президент говорил вчера и начальник генштаба на докладе, что там сейчас враг будет вынужден или погибнуть, или уйти — пока что еще возможность такая есть, но этот город принципиален и для [главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра] Сырского, и для [президента Украины Владимира] Зеленского. Это очень серьезный логистический узел, узел обороны», — поделился эксперт.

Подвижки есть не только в Купянске, но и в Северске, Константиновке и Красноармейске, отметил он.

7 октября российские войска заняли центр ключевого города Харьковской области — Купянска. За последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе, достигнув более одного километра в сутки.

До этого генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские военные формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском.

