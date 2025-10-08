Мир
22:00, 7 октября 2025Мир

МАГАТЭ рассказало о последствиях удара ВСУ по Нововоронежской АЭС

МАГАТЭ: Удар по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Нововоронежской АЭС не повлек за собой серьезных последствий — он никак не сказался на ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном в социальной сети X.

«Это [атака] не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте», — сообщили представители агентства.

ВСУ предприняли попытку атаковать Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября. Дрон был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы. На работу АЭС инцидент не повлиял.

