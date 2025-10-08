Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 8 октября 2025Мир

Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

Политолог Федоров: Новые траты Макрона на Украину разозлят почти все население
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: IMAGO / Joaquim Ferreira / Globallookpress.com

Глава Центра французских исследований в Институте Европы РАН Сергей Федоров в беседе с KP.RU предсказал, что новые траты президента Франции Эммануэля Макрона на Украину разозлят почти все население страны.

Он напомнил, что за отставку Макрона высказались два его бывших премьер-министра — Эдуар Филипп и Габриэль Атталь. По словам политолога, это произошло по причине того, что президент навязывал им экономические и политические решения, не советуясь с правительством.

Федоров отметил, что у Франции госдолг достиг 113 процентов ВВП, принимаются решения, какими социальными выплатами можно еще пожертвовать, чтобы этот показатель не вырос.

«В этих условиях ввести в новый бюджет какие-то траты на Украину — значит разозлить почти все население», — заключил эксперт.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Макрон привел Францию к серьезному кризису, пренебрегая интересами обычных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости