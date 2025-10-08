Политолог Федоров: Новые траты Макрона на Украину разозлят почти все население

Глава Центра французских исследований в Институте Европы РАН Сергей Федоров в беседе с KP.RU предсказал, что новые траты президента Франции Эммануэля Макрона на Украину разозлят почти все население страны.

Он напомнил, что за отставку Макрона высказались два его бывших премьер-министра — Эдуар Филипп и Габриэль Атталь. По словам политолога, это произошло по причине того, что президент навязывал им экономические и политические решения, не советуясь с правительством.

Федоров отметил, что у Франции госдолг достиг 113 процентов ВВП, принимаются решения, какими социальными выплатами можно еще пожертвовать, чтобы этот показатель не вырос.

«В этих условиях ввести в новый бюджет какие-то траты на Украину — значит разозлить почти все население», — заключил эксперт.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Макрон привел Францию к серьезному кризису, пренебрегая интересами обычных граждан.