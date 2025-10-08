Из жизни
Медведь напал на туриста

В США медведь испугался туриста, укусил его и скрылся
В США одинокий турист едва не стал жертвой медведя во время прогулки в горах. Об этом сообщает NBC Montana.

Инцидент случился во вторник, 30 сентября, в штате Монтана. Мужчина шел по южному склону каньона Скверл-Крик, когда на него из густого леса внезапно выбежал медведь. Хищник испугался, напал на мужчину, укусил его, после чего скрылся в лесной чаще. Пострадавший турист самостоятельно добирался до медицинской помощи.

По предварительной оценке специалистов, действия животного были оборонительными и стали результатом внезапной встречи, поэтому никаких мер по отлову или уничтожению хищника не планируется. В районе нападения уже размещены предупреждающие знаки для других посетителей, а власти напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности: передвигаться группами не менее трех человек, избегать прогулок в сумерках и всегда иметь при себе специальный спрей от медведей.

Ранее стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, исчезнувшего после столкновения с медведем. Его останки обнаружили на склоне горы примерно в 200 метрах от туристической тропы. На деревьях и земле, где хищник волок человека, остались кровавые следы.

