Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

Теннисист Даниил Медведев обругал судью на турнире «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с судьей во время четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Его слова приводит «Чемпионат».

После окончания второго сета Медведев вызвал на корт врача из-за возникших судорог в ноге. В ответ судья выдал предупреждение Медведеву за затяжку времени. На что Медведев эмоционально отреагировал, обвинив судью в лицемерии. «Тебя не волнует, что всю свою жизнь на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня ты выдаешь мне предупреждение при первой возможности. Кажется, ты совсем рехнулся», — возмутился он.

Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

Ранее Медведев матом прокомментировал победу в матче против Тьена. Спортсмен в нецензурной форме выразил свои эмоции после окончания матча.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.