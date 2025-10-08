Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:15, 8 октября 2025Спорт

Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

Теннисист Даниил Медведев обругал судью на турнире «Мастерс» в Шанхае
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с судьей во время четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Его слова приводит «Чемпионат».

После окончания второго сета Медведев вызвал на корт врача из-за возникших судорог в ноге. В ответ судья выдал предупреждение Медведеву за затяжку времени. На что Медведев эмоционально отреагировал, обвинив судью в лицемерии. «Тебя не волнует, что всю свою жизнь на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня ты выдаешь мне предупреждение при первой возможности. Кажется, ты совсем рехнулся», — возмутился он.

Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

Ранее Медведев матом прокомментировал победу в матче против Тьена. Спортсмен в нецензурной форме выразил свои эмоции после окончания матча.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости