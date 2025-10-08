Медведев прокомментировал свой визит в КНДР словами «враги напрягаются»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал свой визит в КНДР. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал он.

Медведев прибыл в Пхеньян 8 октября во главе делегации «Единой России». Представители России примут участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.

В сентябре президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

