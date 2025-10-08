Спорт
16:17, 8 октября 2025Спорт

Министр спорта задумался о запрете для легионеров играть в Кубке России по футболу

Дегтярев задумался о запрете для легионеров играть в Кубке России по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев задумался об ужесточении лимита на легионеров в Кубке России по футболу. Об этом сообщается на странице Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) во «ВКонтакте».

Функционер провел встречу с комментаторами, которые предложили ему рассмотреть инициативу. Дегтярев пообещал это сделать.

Ранее Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба высказался о том, как возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) повлияет на цены на отечественных футболистов. По мнению функционера, они взлетят в разы.

В сентябре министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

    Все новости