В «Рубине» рассказали о влиянии ужесточения лимита на легионеров на цены на россиян

Спортдиректор «Рубина» Дзюба: С ужесточением лимита цены на россиян взлетят

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба высказался о том, как возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) повлияет на цены на отечественных футболистов. Об этом сообщает Sport24.

По мнению функционера, они взлетят в разы. «Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза», — добавил Дзюба.

Функционер также отметил, что любой лимит по национальному признаку вредит здоровой конкуренции. «Ни один клуб РПЛ не откажется от русского футболиста, который не будет уступать легионерам», — подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.