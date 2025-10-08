Спорт
10:19, 8 октября 2025Спорт

В «Рубине» рассказали о влиянии ужесточения лимита на легионеров на цены на россиян

Спортдиректор «Рубина» Дзюба: С ужесточением лимита цены на россиян взлетят
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба высказался о том, как возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) повлияет на цены на отечественных футболистов. Об этом сообщает Sport24.

По мнению функционера, они взлетят в разы. «Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза», — добавил Дзюба.

Функционер также отметил, что любой лимит по национальному признаку вредит здоровой конкуренции. «Ни один клуб РПЛ не откажется от русского футболиста, который не будет уступать легионерам», — подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
