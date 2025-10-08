Россия
12:12, 8 октября 2025Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении взятых в котел у водохранилища в ДНР бойцов ВСУ

Минобороны: Заблокированные у Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВСУ уничтожены
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожены подразделениями Южной группировки российских войск. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что Южная группировка также нанесла поражение подразделениям восьми бригад ВСУ и бригады теробороны районе населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск ДНР.

Ранее об уничтожении взятых в котел формирований ВСУ президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

О том, что на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища «вот-вот захлопнется крышка котелка» для украинской группировки, еще в начале августа говорил военный корреспондент Евгений Поддубный. Тогда он обратил внимание, что командование ВСУ не видит ничего критического в ситуации на данном участке.

    Все новости