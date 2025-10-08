На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

ISW: Ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Перми и Тюмени

Аналитики западного Института изучения войны (ISW) назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России в случае, если США передадут эти вооружения Киеву. Данные приводит газета Telegraph.

По мнению экспертов, американские ракеты смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени.

Ракеты имеют модификации Block IV с дальностью полета около 1600 километров и Block V, летящие на расстояние до 2500 километров.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Политик сообщил, что практически принял решение по передаче Киеву Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

