01:25, 8 октября 2025

На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

ISW: Ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Перми и Тюмени
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

Аналитики западного Института изучения войны (ISW) назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России в случае, если США передадут эти вооружения Киеву. Данные приводит газета Telegraph.

По мнению экспертов, американские ракеты смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени.

Ракеты имеют модификации Block IV с дальностью полета около 1600 километров и Block V, летящие на расстояние до 2500 километров.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Политик сообщил, что практически принял решение по передаче Киеву Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

