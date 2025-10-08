На Западе раскрыли потенциальные гарантии безопасности Украины взамен 5-й статьи НАТО

Foreign Affairs перечислил гарантии безопасности Украины без 5-й статьи НАТО

Возможные гарантии безопасности Украины со стороны Запада будут нацелены на укрепление военного потенциала Киева и обеспечение его необходимым финансированием. Об этом пишут научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в материале для журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, гарантии безопасности, основанные на 5-й статье Устава НАТО, или развертывание западными странами воинского контингента на Украине являются для Киева иллюзией, а не реальной опцией.

«Украинцы не должны надеяться, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они неоднократно отказывались на протяжении последних десяти с лишним лет», — отмечают эксперты.

Шапиро и Черэп считают, что возможные западные гарантии будут состоять из трех ключевых пунктов: автоматическое восстановление санкций против России в случае нарушения условий мирного соглашения, обязательства по обеспечению Украины необходимым финансированием и продолжение военной поддержки Киева, включающей поставки вооружений и сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. В то же время Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие гарантии могла бы получить Украина после заключения мирного соглашения.