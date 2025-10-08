Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 8 октября 2025Мир

На Западе раскрыли потенциальные гарантии безопасности Украины взамен 5-й статьи НАТО

Foreign Affairs перечислил гарантии безопасности Украины без 5-й статьи НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможные гарантии безопасности Украины со стороны Запада будут нацелены на укрепление военного потенциала Киева и обеспечение его необходимым финансированием. Об этом пишут научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в материале для журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, гарантии безопасности, основанные на 5-й статье Устава НАТО, или развертывание западными странами воинского контингента на Украине являются для Киева иллюзией, а не реальной опцией.

«Украинцы не должны надеяться, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они неоднократно отказывались на протяжении последних десяти с лишним лет», — отмечают эксперты.

Шапиро и Черэп считают, что возможные западные гарантии будут состоять из трех ключевых пунктов: автоматическое восстановление санкций против России в случае нарушения условий мирного соглашения, обязательства по обеспечению Украины необходимым финансированием и продолжение военной поддержки Киева, включающей поставки вооружений и сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. В то же время Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие гарантии могла бы получить Украина после заключения мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Россиянам рассказали о погоде зимой

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины

    Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

    Крупный производитель молочной продукции сменил название

    На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

    59-летняя Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

    Звезда «Иронии судьбы» отказалась от русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости