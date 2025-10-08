Найден способ защитить мышцы от побочного эффекта «Оземпика»

EJPC: Кетоны помогают сохранить мышцы при приеме препаратов для похудения

Ученые из Университета Альберты (Канада) нашли способ предотвратить потерю мышечной массы, связанную с приемом популярных препаратов для похудения, таких как «Оземпик» и «Вегови». Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC), показало, что добавка кетонов способна защитить не только скелетные мышцы, но и сердечную ткань от истощения, сохранив при этом эффективность похудения.

Ранее врачи отмечали, что до 40 процентов веса, теряемого при терапии семаглутидом, приходится именно на мышцы. Эксперименты на мышах подтвердили это, но добавление кетонного эфира — вещества, которое организм обычно вырабатывает при голодании или низкоуглеводной диете, — полностью устранило этот эффект.

По словам руководителя исследования Джейсона Дайка, кетоны защищают митохондрии — «энергетические станции» клеток — от повреждения, поддерживая их активность и предотвращая разрушение мышечных волокон. Ученые считают, что комбинация семаглутида и кетонов может стать более безопасной формой терапии ожирения без риска ослабления сердца и потери силы.

Ранее ученые разработали съедобные микрогранулы из полифенолов зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые мешают жирам всасываться в кишечнике и помогают снижать вес без медикаментов.