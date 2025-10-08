Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 8 октября 2025Наука и техника

Найден способ защитить мышцы от побочного эффекта «Оземпика»

EJPC: Кетоны помогают сохранить мышцы при приеме препаратов для похудения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: myskin / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Альберты (Канада) нашли способ предотвратить потерю мышечной массы, связанную с приемом популярных препаратов для похудения, таких как «Оземпик» и «Вегови». Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC), показало, что добавка кетонов способна защитить не только скелетные мышцы, но и сердечную ткань от истощения, сохранив при этом эффективность похудения.

Ранее врачи отмечали, что до 40 процентов веса, теряемого при терапии семаглутидом, приходится именно на мышцы. Эксперименты на мышах подтвердили это, но добавление кетонного эфира — вещества, которое организм обычно вырабатывает при голодании или низкоуглеводной диете, — полностью устранило этот эффект.

По словам руководителя исследования Джейсона Дайка, кетоны защищают митохондрии — «энергетические станции» клеток — от повреждения, поддерживая их активность и предотвращая разрушение мышечных волокон. Ученые считают, что комбинация семаглутида и кетонов может стать более безопасной формой терапии ожирения без риска ослабления сердца и потери силы.

Ранее ученые разработали съедобные микрогранулы из полифенолов зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые мешают жирам всасываться в кишечнике и помогают снижать вес без медикаментов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости