13:10, 8 октября 2025Экономика

Названы последствия запрета на рост цен в Белоруссии

Вячеслав Агапов

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Запрет роста цен в Белоруссии приведет к дефициту и росту черного рынка. Такие последствия распоряжения президента страны Александра Лукашенко назвал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, его цитирует aif.ru.

В ходе совещания с экономическим блоком правительства и обеими палатами парламента белорусский лидер запретил повышение цен в республике.

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты-перерасчеты», — сказал президент.

Подобная мера, предупредил экономист, приведет к тому, что ситуация станет только хуже, экономику придется регулировать заново.

«В Белоруссии начнется дефицит товаров, власти будут вынуждены обнулять цены. При запретах начнет работать черный рынок, появятся перекупы. Это было доказано уже не один раз. А потом, когда запрет отменят, ситуация будет хуже стартовой, потому что уйдут производители. Экономику нужно будет регулировать по-новой», — пояснил Остапкович.

В сентябре Лукашенко призвал Национальный банк страны и белорусские банки в срочном порядке переломить тенденцию роста инфляции. Он подчеркнул, что регулятор и финансовые организации в первую очередь должны работать на поддержание ценовой стабильности, а рост в стране в 1,5 раза больше планов: 7,4 процента против годового целевого максимума в размере 5 процентов. Ранее он объяснил рост цен на продукты питания в республике «шалостями правительства» и пригрозил чиновникам тем, что заставит их регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости».

