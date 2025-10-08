Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:00, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Малышева раскрыла правду о нутрициологах

Врач Елена Малышева заявила, что профессии нутрициолога не существует
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о нутрициологах. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она заявила, что такой профессии не существует.

«Я хочу сказать очень важную вещь: сейчас развелось великое множество нутрициологов. Такой профессии в целом нет, нет такой специальности, но мы, врачи, не то что нутрициологи, мы грамотнейшие гении», — сказала ведущая.

Ранее Малышева раскритиковала психологов за один совет. Она назвала самым большим идиотизмом рекомендацию выстраивать границы.

Перед этим Малышева заявила, что считает безумцами родителей, которые переводят детей на домашнее обучение. По словам врача, в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости