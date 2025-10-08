Мир
21:09, 8 октября 2025

Нетаньяху захотел надавить на Трампа

FT: Нетаньяху захотел внести изменения в план Трампа по Газе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот внес изменения в свой план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что Нетаньяху хочет добиться от Трампа изменений в пользу Израиля. Это беспокоит представителей Египта и Катара, выступающих в качестве посредников между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.

«Посыл арабских стран заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», — сказал анонимный дипломат. По его словам, Израиль хочет изменить сроки и места вывода войск и внести коррективы в роль Палестинской национальной администрации в управлении Газой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил план Трампа по Газе. По его словам, это лучшее, что есть на данный момент с точки зрения приемлемости для арабов и «неотторжения» Израилем.

