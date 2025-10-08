Жителей Одессы начали сдавать в СБУ за пророссийские взгляды

Коренных жителей Одессы могут сдать в Службу безопасности Украины (СБУ) за пророссийские взгляды, рассказала жительница города, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что многие жители украинского города боятся притеснения русскоязычного населения. «Попробуй только рассказать, что ты за Россию, что ты пророссийская, что ты хочешь туда. Да просто тебя сдадут с потрохами в СБУ», — указала она.

Женщина добавила, что раньше около 85 процентов жителей голосовало за пророссийских депутатов, а сейчас все «молчат или вообще поразъезжались».

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выразила беспокойство ростом числа граждан, которые говорят на русском языке.