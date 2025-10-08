Российская школьница вырастила в желудке огромный волосяной шар

В Сыктывкаре в желудке школьницы нашли волосяной шар размером с дыню

В Сыктывкаре у 13-летней школьницы в желудке обнаружили волосяной шар размером с дыню. Об этом сообщила Республиканская детская клинической больница (РДКБ) на своей странице во «ВКонтакте».

Пациентка поступила в больницу с жалобами на периодическую боль в животе, тошноту и рвоту. Врачи провели УЗИ и выяснили, что все пространство желудка занимал волосяной шар, который врачи называют трихобезоаром. Такой же волосяной шар пациентке уже удаляли в 2019 году.

Как сообщил главный детский хирург Минздрава Коми, заместитель главного врача по хирургии РДКБ Руслан Ислентьев, врачи провели операцию и удалили инородное тело из желудка девочки. Операция прошла успешно, также без осложнений прошло восстановление. Волосяной шар образовался в организме пациентки, так как у школьницы была привычка жевать свои волосы.

«В желудке волосы "оседают" в складках слизистой, переплетаются между собой, смешиваются с остатками пищи и слизью, что ведет к образованию волосяного конгломерата. Со временем волосяная масса уплотняется, увеличивается в размерах и превращается в плотный комок, который самостоятельно не выводится из желудка. Волосы могут накапливаться в желудке несколько лет», — говорится в сообщении больницы.

Ранее объемная опухоль с жиром и волосами выросла в черепе жительницы Югры. Пациентка поступила в стационар с жалобами на головные боли. Исследование выявило новообразование в ее мозге.