Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 8 октября 2025Россия

Российская школьница вырастила в желудке огромный волосяной шар

В Сыктывкаре в желудке школьницы нашли волосяной шар размером с дыню
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: страница «Республиканская детская клиническая больница» во «Вконтакте»

В Сыктывкаре у 13-летней школьницы в желудке обнаружили волосяной шар размером с дыню. Об этом сообщила Республиканская детская клинической больница (РДКБ) на своей странице во «ВКонтакте».

Пациентка поступила в больницу с жалобами на периодическую боль в животе, тошноту и рвоту. Врачи провели УЗИ и выяснили, что все пространство желудка занимал волосяной шар, который врачи называют трихобезоаром. Такой же волосяной шар пациентке уже удаляли в 2019 году.

Как сообщил главный детский хирург Минздрава Коми, заместитель главного врача по хирургии РДКБ Руслан Ислентьев, врачи провели операцию и удалили инородное тело из желудка девочки. Операция прошла успешно, также без осложнений прошло восстановление. Волосяной шар образовался в организме пациентки, так как у школьницы была привычка жевать свои волосы.

«В желудке волосы "оседают" в складках слизистой, переплетаются между собой, смешиваются с остатками пищи и слизью, что ведет к образованию волосяного конгломерата. Со временем волосяная масса уплотняется, увеличивается в размерах и превращается в плотный комок, который самостоятельно не выводится из желудка. Волосы могут накапливаться в желудке несколько лет», — говорится в сообщении больницы.

Ранее объемная опухоль с жиром и волосами выросла в черепе жительницы Югры. Пациентка поступила в стационар с жалобами на головные боли. Исследование выявило новообразование в ее мозге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Линейку российских «Уланов» расширили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости