Охранник клуба избил туриста на курорте Европы и сделал из него инвалида

Охранника клуба на Мальте приговорили к тюрьме за избиение туриста из Италии

Охранника клуба на курорте Европы приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он избил туриста и сделал из него инвалида. Об этом сообщает местный портал Malta Today.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2015 года, однако приговор 43-летнему Марку Димеку озвучили только сейчас. Мужчину признали виновным в нанесении вреда гражданину Италии Даниэле Нарделли. Пострадавшему пришлось перенести операцию, которая изменила его жизнь.

Нарделли рассказал, что в тот день они с другом отдыхали в клубе Club Plus One в городе Сент-Джулианс на Мальте. Когда молодые люди танцевали, в помещение вошли несколько охранников, один из которых ударил итальянца кулаком по лицу. После этого Нарделли упал на землю и потерял сознание.

На место происшествия приехали полицейские, которые предположили, что европеец был пьян, и ушли, не допросив потерпевшего. Однако в суде мужчина признался, что не употреблял в тот день алкоголь. Он добавил, что позже обратился в отделение неотложной помощи с сильным носовым кровотечением, но врач порекомендовал ему вернуться домой.

В следующие дни состояние итальянца начало ухудшаться. Он прошел медицинское обследование, которое показало, что у пациента было смещение одного из позвонков. Позже Нарделли прооперировали на родине, но врачи предупредили, что процедура может привести к параличу.

В материале также говорится, что после операции турист до сих пор полностью не восстановился — он едва может самостоятельно ходить, есть и писать. Медицинские эксперты подтвердили, что Нарделли остался инвалидом на всю жизнь.

