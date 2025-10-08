Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 8 октября 2025Путешествия

Охранник клуба избил туриста на курорте Европы и сделал из него инвалида

Охранника клуба на Мальте приговорили к тюрьме за избиение туриста из Италии
Алина Черненко

Фото: somboon kaeoboonsong / Getty Images

Охранника клуба на курорте Европы приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он избил туриста и сделал из него инвалида. Об этом сообщает местный портал Malta Today.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2015 года, однако приговор 43-летнему Марку Димеку озвучили только сейчас. Мужчину признали виновным в нанесении вреда гражданину Италии Даниэле Нарделли. Пострадавшему пришлось перенести операцию, которая изменила его жизнь.

Материалы по теме:
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Нарделли рассказал, что в тот день они с другом отдыхали в клубе Club Plus One в городе Сент-Джулианс на Мальте. Когда молодые люди танцевали, в помещение вошли несколько охранников, один из которых ударил итальянца кулаком по лицу. После этого Нарделли упал на землю и потерял сознание.

На место происшествия приехали полицейские, которые предположили, что европеец был пьян, и ушли, не допросив потерпевшего. Однако в суде мужчина признался, что не употреблял в тот день алкоголь. Он добавил, что позже обратился в отделение неотложной помощи с сильным носовым кровотечением, но врач порекомендовал ему вернуться домой.

В следующие дни состояние итальянца начало ухудшаться. Он прошел медицинское обследование, которое показало, что у пациента было смещение одного из позвонков. Позже Нарделли прооперировали на родине, но врачи предупредили, что процедура может привести к параличу.

В материале также говорится, что после операции турист до сих пор полностью не восстановился — он едва может самостоятельно ходить, есть и писать. Медицинские эксперты подтвердили, что Нарделли остался инвалидом на всю жизнь.

Ранее 20-летнего британского туриста ударили ножом в грудь в одном из баров Ирландии. Драка между посетителями началась после словесной перепалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Назван указывающий на кризис личности 30-летних наряд

    МИД России объяснил отказ Польши расследовать инцидент с дронами

    К опубликовавшему жуткое видео из игры российскому школьнику нагрянула полиция

    Предвещающего катаклизмы сельдяного короля поймали накануне обещанного конца света

    Раскрыта причина расправы над российским архитектором

    Охранник клуба избил туриста на курорте Европы и сделал из него инвалида

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости