Окровавленное место расправы над российским архитектором попало на видео

СК показал видео с места убийства архитектора Супоницкого, возбуждено дело

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после жестокой расправы над архитектором Александром Супоницким. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с места преступления.

На кадрах видно кровавое пятно на площадке у лифта. Сотрудники СК проводят осмотр в сгоревшей квартире предполагаемого преступника.

По данным ведомства, 8 октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены двое мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Более молодой из них произвел выстрел из карабина в другого, который провожал дочь в школу. После преступления был совершен суицид.

Стрелком оказался бывший заместитель директора по финансам обанкротившегося крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев.