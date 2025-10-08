Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 8 октября 2025Силовые структуры

Окровавленное место расправы над российским архитектором попало на видео

СК показал видео с места убийства архитектора Супоницкого, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после жестокой расправы над архитектором Александром Супоницким. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с места преступления.

На кадрах видно кровавое пятно на площадке у лифта. Сотрудники СК проводят осмотр в сгоревшей квартире предполагаемого преступника.

По данным ведомства, 8 октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены двое мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Более молодой из них произвел выстрел из карабина в другого, который провожал дочь в школу. После преступления был совершен суицид.

Стрелком оказался бывший заместитель директора по финансам обанкротившегося крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости