11:07, 8 октября 2025Мир

Освобожденная из рабства в Мьянме гражданка России вылетела в Москву

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Москву
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Кадр: Игорь Броварник /  ТАСС

Гражданка России Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС.

По словам заведующего консульским отделом российского диппредставительства Ильи Ильина, далее женщина отправится в Иркутск. «Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет», — добавил он.

Ранее в МИД России рассказали, что при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача таиландской стороне освобожденной из рабства гражданки России. Посольство пояснило, что в Таиланде действует преступная сеть, которая приглашает россиян под предлогом трудоустройства, откуда потом осуществляет их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Юрист и переводчик Елена Фоминых предупредила россиян, что поехавшие на заработки в Таиланд рискуют оказаться в рабстве в Мьянме. По ее словам, она не единожды сталкивалась с просьбами о помощи от русскоязычных людей, которых обманом завлекли в кол-центры на границе Мьянмы и заставили заниматься мошенничеством.

