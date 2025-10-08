Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка прилетела в Москву

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического кол-центра, прилетела в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Гражданка РФ вылетела из Бангкока в 09:13 по московскому времени и прибыла в терминал С аэропорта Шереметьево.

Ранее была организована передача таиландской стороне освобожденной из рабства гражданки России. Посольство пояснило, что в Таиланде действует преступная сеть, которая приглашает россиян под предлогом трудоустройства, откуда потом осуществляет их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

До этого детектив Оганес Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство в Мьянме. Уточняется, что чаще всего похитители натыкаются на своих жертв в барах.