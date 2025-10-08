Россия
Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

Политолог Степанов: Военное сотрудничество с Кубой станет ответом на Tomahawk
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Военное сотрудничество с Кубой можно считать равноценным ответом Москвы на угрозы США поставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, его цитирует ТАСС.

«Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова», — сказал эксперт.

По его словам, для стабилизации баланса сил и формирования паритета было бы оправданным ответом поставлять Кубе современные виды вооружений, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и баллистические ракеты «Орешник».

Днем ранее, 7 октября, Госдума ратифицировала соглашение России с Кубой о военном сотрудничестве. Как отмечали в правительстве, документ создаст правовую основу, которая необходима для определения целей, направления и форм двустороннего военного сотрудничества.

О том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи дальнобойного оружия Tomahawk, стало известно 27 сентября. The Wall Street Journal писал, что об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, однако соответствующие обязательства он брать на себя отказался. 7 октября Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk.

