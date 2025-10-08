Популярный рэпер отменил концерты в российских городах

Mash: Рэпер Macan отменил ближайшие концерты из-за возможного ухода в армию

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, отменил ближайшие концерты в связи с возможной отправкой в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что выступления артиста были запланированы в Уфе на 13 декабря и в Сургуте на 10 мая 2026 года. Оба мероприятия отменены.

Ранее стало известно, что Macan вызвали в военкомат на 15 октября. По данным Mash, исполнитель сам пришел в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медкомиссию и теперь должен явиться в распределительный пункт. Отмечается, что Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где на сегодняшний день служит российский актер Глеб Калюжный.