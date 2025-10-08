Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:58, 8 октября 2025Из жизни

Порнозвезда Лили Филлипс рассказала о планах после секса с тысячей мужчин

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Lily Phillips / YouTube 

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и поставившая мировой рекорд по количеству половых партнеров, не желает менять профессию. Об этом она сказала в интервью изданию Daily Star.

Филлипс призналась, что в обозримом будущем ее жизнь вряд ли значительно изменится. «Предвижу, что по-прежнему буду сниматься в порно, особенно через пять лет, потому что это не так уж долго», — сообщила она.

По словам девушки, она была бы не против заняться бизнесом, например, завести собственный бренд нижнего белья. Кроме того, порнозвезда мечтает попасть на телевидение и стать участницей реалити-шоу Celebrity Big Brother или гостем ток-шоу Loose Women.

Материалы по теме:
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

Ранее Лили Филлипс заявила, что ее слезы после секса со ста мужчинами не связаны с психологическими травмами. Она утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости