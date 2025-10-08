Порнозвезда Лили Филлипс рассказала о планах после секса с тысячей мужчин

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и поставившая мировой рекорд по количеству половых партнеров, не желает менять профессию. Об этом она сказала в интервью изданию Daily Star.

Филлипс призналась, что в обозримом будущем ее жизнь вряд ли значительно изменится. «Предвижу, что по-прежнему буду сниматься в порно, особенно через пять лет, потому что это не так уж долго», — сообщила она.

По словам девушки, она была бы не против заняться бизнесом, например, завести собственный бренд нижнего белья. Кроме того, порнозвезда мечтает попасть на телевидение и стать участницей реалити-шоу Celebrity Big Brother или гостем ток-шоу Loose Women.

Ранее Лили Филлипс заявила, что ее слезы после секса со ста мужчинами не связаны с психологическими травмами. Она утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции.