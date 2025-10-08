Посол Украины рассказал о роли Киева в деле задержанного за подрыв «Северных потоков»

Украина консультирует Владимира Журавлева, задержанного в Польше по обвинению в подрыве газопроводов «Северный поток». О роли Киева в деле о подрыве энергетической инфраструктуры рассказал посол Украины в Варшаве Василий Боднар, передает издание «Интерфакс-Украина».

«В наших интересах защитить нашего гражданина. Мы не вмешиваемся, это судебное дело. Мы можем лишь показать, как защищаться. Консулы консультируют», — заявил дипломат.

Он добавил, что этот вопрос в ходе встречи могли бы обсудить президенты Польши и Украины Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в выдаче ФРГ Владимира Журавлева. По его словам, такое решение противоречило бы интересам страны.