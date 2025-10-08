Озвучены потери «Ахмата» во время боев за освобождение Курской области

Во время боев за освобождение Курской области от частичной оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) один только спецназ «Ахмат» потерял 1500 человек. Потери подразделения назвал в Telegram один из командиров спецназа с позывным Аид.

По словам военнослужащего, отреагировавшего на нападки на спецназ в соцсетях, это число включает как безвозвратные потери, так и раненых военнослужащих.

Вы обвиняете подразделение, которое за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру командир Аид

По словам Аида, таких потерь «Ахмат» не нес ни на одном направлении. Также он отметил, что похожая ситуация у подразделения была в Белгородской области, где спецназ также понес большие потери. Точных цифр по этому региону военный не назвал.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона.