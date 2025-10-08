Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 8 октября 2025Россия

Озвучены потери «Ахмата» во время боев за освобождение Курской области

Командир с позывным Аид: В боях под Курском «Ахмат» потерял 1500 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время боев за освобождение Курской области от частичной оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) один только спецназ «Ахмат» потерял 1500 человек. Потери подразделения назвал в Telegram один из командиров спецназа с позывным Аид.

По словам военнослужащего, отреагировавшего на нападки на спецназ в соцсетях, это число включает как безвозвратные потери, так и раненых военнослужащих.

Вы обвиняете подразделение, которое за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру

командир Аид
Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По словам Аида, таких потерь «Ахмат» не нес ни на одном направлении. Также он отметил, что похожая ситуация у подразделения была в Белгородской области, где спецназ также понес большие потери. Точных цифр по этому региону военный не назвал.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости