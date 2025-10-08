Появились подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

В Красноярском крае пропавшую семью Усольцевых круглосуточно ищут 350 человек

В Красноярском крае пропавшую семью Усольцевых в тайге круглосуточно ищут 350 человек. Такие подробности о поисках россиян появились в Telegram-канале Kras Mash.

По сведениям издания, в регион также прибыли 17 альпинистов со снаряжением. Кроме того, были опубликованы карты поисков семьи Усольцевых, пропавших под Красноярском.

К операции по спасению граждан привлекли кинологов с собаками, волонтеры используют квадрокоптеры. Согласно данным с карт, удалось обнаружить «костер последней надежды», где могли греться пропавшие родители и их дочь.

До этого предполагалось, что исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае близ горы Буратинка может быть связано с тем, что они провалились в ущелье.

28 сентября семья с ребенком отправилась в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту случившегося с семьей возбудили уголовное дело.