16:52, 8 октября 2025Силовые структуры

Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Армении Армена Баляна за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Установлено, что мужчина в 2022 году через Молдавию прибыл на Украину и вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. Балян воевал против российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области. Он получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме в 2,3 миллиона рублей.

За время боевых действий наемник был неоднократно ранен и в 2023 году дезертировал. В октябре 2024 года его задержали в московском аэропорту Домодедово.

Балян признал вину, а также дал показания. Он рассказал, что во время службы получил несколько ранений, в том числе контузию в Херсонской области во время попытки проникнуть на берег реки Днепр, который занимала Российская армия. По словам Баляна, его часть была в результате расформирована, так как там не осталось солдат.

Суд также постановил взыскать с него полученную в качестве вознаграждения сумму в доход государства.

    Все новости