Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:32, 8 октября 2025Культура

Пугачева лишилась полиса ОМС

Mash: Певицу Аллу Пугачеву исключили из системы ОМС России
Ольга Коровина

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певицу Аллу Пугачеву исключили из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, полис уехавшей из страны артистки был аннулирован, поскольку она не заменила его в установленные сроки. Отмечается, что вероятной причиной стало несоответствие персональных данных исполнительницы. Mash уточняет, что при экстренном обращении Пугачевой в российскую поликлинику ей окажут помощь, однако после этого обяжут восстановить ОМС.

При этом сообщается, что супруг певицы юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по-прежнему включен в систему ОМС. «Галкин своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту», — сказано в публикации.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева была абсолютным диктатором в шоу-бизнесе. Он добавил, что певица не может рассуждать на темы совести и порядочности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости