Пугачева лишилась полиса ОМС

Mash: Певицу Аллу Пугачеву исключили из системы ОМС России

Певицу Аллу Пугачеву исключили из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, полис уехавшей из страны артистки был аннулирован, поскольку она не заменила его в установленные сроки. Отмечается, что вероятной причиной стало несоответствие персональных данных исполнительницы. Mash уточняет, что при экстренном обращении Пугачевой в российскую поликлинику ей окажут помощь, однако после этого обяжут восстановить ОМС.

При этом сообщается, что супруг певицы юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по-прежнему включен в систему ОМС. «Галкин своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту», — сказано в публикации.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева была абсолютным диктатором в шоу-бизнесе. Он добавил, что певица не может рассуждать на темы совести и порядочности.