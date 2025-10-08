Раскрыт возможный срок поставки Tomahawk Украине

Telegraph: Украина может получить Tomahawk через месяцы без права их применить

Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы. Об этом написала британская газета The Telegraph.

В публикации утверждается, что даже если Киев получит Tomahawk, Вашингтон может не дать ему право на применение ракет.

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — отметили журналисты.

В статье отмечается, что в любом случае невозможно быстро передать Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

