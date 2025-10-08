Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:07, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт возможный срок поставки Tomahawk Украине

Telegraph: Украина может получить Tomahawk через месяцы без права их применить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы. Об этом написала британская газета The Telegraph.

В публикации утверждается, что даже если Киев получит Tomahawk, Вашингтон может не дать ему право на применение ракет.

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — отметили журналисты.

В статье отмечается, что в любом случае невозможно быстро передать Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин в свой день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными. Что сказал президент о ходе СВО?

    Раскрыт возможный срок поставки Tomahawk Украине

    Желающих воевать против России Мерца и Писториуса направили в ВСУ

    Смотритель рассказал о самой необычной попытке пронести контрабанду в тюрьму

    Жених женщины привязал бойфренда ее дочери к стулу и заставил играть в русскую рулетку

    Врач назвал вызывающие проблемы с почками напитки

    Названа замедляющая смертельно опасный рак комбинация препаратов

    В России указали на обреченность попыток наступления ВСУ в Красноармейске

    Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения

    Назван ключ к успеху ВС России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости