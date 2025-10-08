Силовые структуры
Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прокурора.

По его данным, Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб остается непогашенным.

Также на судебном заседании было отклонено ходатайство адвоката экс-судьи о закрытии процесса. Защита ссылалась на то, что в деле содержатся сведения личного характера, а также банковская тайна.

Ранее сообщалось, что Момотов предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску об изъятии имущества. Ведомство требует обратить в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам. Суд отложил рассмотрение иска об изъятии на 10 октября.

Момотов ушел в отставку 26 сентября. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти.

