Россиянам захотели запретить ездить на отдых в страны НАТО

Турэксперт Мурадян раскритиковал идею запрета поездок в страны НАТО

«Ветераны России» захотели временно запретить соотечественникам ездить на отдых в страны НАТО. Эту инициативу в беседе с «Ридусом» раскритиковал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов посчитал, что поездки на отдых в такие страны, как Германия, Италия, Турция и другие государства, входящие в состав военно-политического союза, могут обернуться для россиян вербовкой, арестом или влиянием на взгляды и убеждения. Поэтому у граждан не должно быть возможности посещать страны НАТО до окончания СВО.

Однако турэксперт Мурадян заметил, что проект может затронуть также путешествия и в те государства, которые только сотрудничают с союзом. «Это бред. Даже гипотетически такое пока невозможно. У нас половина стран, куда сейчас ездят наши клиенты, либо ассоциированные члены, либо там есть военные базы США», — отметил вице-президент АТОР.

