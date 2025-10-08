Путешествия
Россиянам захотели запретить ездить на отдых в страны НАТО

Турэксперт Мурадян раскритиковал идею запрета поездок в страны НАТО
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rob Wilson / Shutterstock / Fotodom  

«Ветераны России» захотели временно запретить соотечественникам ездить на отдых в страны НАТО. Эту инициативу в беседе с «Ридусом» раскритиковал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов посчитал, что поездки на отдых в такие страны, как Германия, Италия, Турция и другие государства, входящие в состав военно-политического союза, могут обернуться для россиян вербовкой, арестом или влиянием на взгляды и убеждения. Поэтому у граждан не должно быть возможности посещать страны НАТО до окончания СВО.

Однако турэксперт Мурадян заметил, что проект может затронуть также путешествия и в те государства, которые только сотрудничают с союзом. «Это бред. Даже гипотетически такое пока невозможно. У нас половина стран, куда сейчас ездят наши клиенты, либо ассоциированные члены, либо там есть военные базы США», — отметил вице-президент АТОР.

Ранее стало известно, что Латвия продолжит закрывать воздушное пространство у границы с Россией до 12 октября. Аналогичные меры действуют на границе с Литвой и Эстонией.

