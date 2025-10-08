Считающий себя язычником россиянин оказался в СИЗО из-за татуировки

В Москве арестовали мужчину за татуировку на локте

В Москве арестовали мужчину за татуировку на локте. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в июле Глеб Копылов находился в общественном месте в футболке, на которой был изображен кельтский крест, а на локте виднелась татуировка «Черное солнце». Эти символы признаны неонацистской атрибутикой. Свидетели вызвали сотрудников полиции, которые составили на мужчину административный протокол.

Обвиняемый вину в суде не признал и сообщил, что изображение креста на футболку нанесли его друзья. Отстирать полностью его не удалось, и в день задержания он надел футболку как единственную чистую. Насчет татуировки рассказал, что считает себя язычником и носит ее в качестве оберега.

Суд признал его виновным по статье ст. 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения») КоАП РФ и приговорил к десяти суткам административного ареста.

