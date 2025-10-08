Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 8 октября 2025Силовые структуры

Российский чиновник из Минтранса признал вину по делу о растрате

Начальник челябинского Минтранса Нечаев признал вину по делу о растрате
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Начальник челябинского Минтранса Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным агентства, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате.

В феврале этого года суд арестовал Нечаева, а также бывшего министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Позже в деле появились еще обвиняемые.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год при реализации государственных контрактов с участием компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства на сумму 2 миллиарда 966 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости