Российский чиновник из Минтранса признал вину по делу о растрате

Начальник челябинского Минтранса Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным агентства, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате.

В феврале этого года суд арестовал Нечаева, а также бывшего министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Позже в деле появились еще обвиняемые.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год при реализации государственных контрактов с участием компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства на сумму 2 миллиарда 966 миллионов рублей.

