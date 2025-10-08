Российского полицейского попытались застрелить на заправке

В Омской области мужчина дважды выстрелил в полицейского на заправке

В Омской области на заправке попытались застрелить полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан, им оказался 57-летний житель Алтая. По версии следствия, 7 октября на заправке в Калачинском районе он не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом. Его целью был полицейский, который осуществлял оперативно-разыскные мероприятия. В результате мужчина попал в его машину.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

