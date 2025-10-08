Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:51, 8 октября 2025Из жизни

Рыбу длиной четыре метра впервые поймали на удочку с воблером

В Великобритании рыболовы поймали на удочку акулу длиной четыре метра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Smiltena / Shutterstock / Fotodom

У берегов британского Корнуолла рыбаки поймали на искусственную приманку лисью акулу длиной четыре метра. Об этом сообщает издание Angling Times.

По данным издания, это первый задокументированный случай вылова лисьей акулы на удочку с воблером в Великобритании.

Рыбу ловили с чартерного судна. Капитан Сэм Нарбетт заметил крупную рыбу на эхолоте и, предполагая, что это синеперый тунец, попросил рыболова Стива Флетчера опустить приманку на нужную глубину. Рыба тут же клюнула.

Материалы по теме:
«Думала, меня увезут в рабство» Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
«Думала, меня увезут в рабство»Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
31 июля 2023
«Это моя страсть» Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Это моя страсть»Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
1 мая 2019
«Это потрясающее чувство» Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
«Это потрясающее чувство»Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
6 августа 2022

Через несколько минут капитан понял, что это не тунец. Что им попалось, стало понятно только через 20 минут, когда рыба выпрыгнула из воды, как это делают лисьи акулы. Чтобы справиться с ней, рыбакам понадобился примерно час. Позднее акулу отпустили.

Ранее сообщалось, что знаменитый рыболов из США выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Он добыл крупную рыбу в конце октября в Миннесоте.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости