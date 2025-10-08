Спорт
23:55, 8 октября 2025Спорт

Слуцкий пригласил выругавшегося матом после матча Медведева на тренировку

Слуцкий пригласил теннисиста Медведева на восстановительную тренировку
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший тренер сборной России и главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий пригласил российского теннисиста Даниила Медведева принять участие в восстановительной тренировке на базе китайского клуба. Об этом Медведев рассказал в интервью, опубликованном в Telegram-канале «Мастерс».

В среду Медведев выиграл матч четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

По словам Медведева, его встреча после матча в Шанхае с тренером была неожиданной. «Слышу кто-то орет по-русски "Даня, Даня". Смотрю, а это Леонид Викторович. Думаю: "Ничего себе"», — заявил Медведев, добавив, что Слуцкий пригласил его принять участие в тренировке вместе со своими подопечными.

Теннисист отметил, что пока не дал однозначного ответа на предложение тренера. «Будет зависеть от моего самочувствия, посмотрим», — заявил он.

После матча Медведев матом прокомментировал победу в матче против Тьена. Спортсмен в нецензурной форме выразил свои эмоции после окончания матча.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.

