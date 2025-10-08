Сослуживцы рассказали о поведении наводившего ракеты ВСУ на своих офицера в момент атаки

Офицер-предатель Ступников в момент атаки ВСУ по своей наводке прятался в окопе

Бывший российский офицер Лев Ступников, обвиненный в наведении ракет противника на своих, в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятался в окопе. О поведении перешедшего на сторону Киева военного рассказали сослуживцы, пишет RT.

По словам собеседников телеканала, до прилета по полигону в Донецкой народной республике в феврале 2024 года Ступников находился рядом с другими бойцами. Однако в момент удара мужчина пропал из поля зрения. Сослуживцы отметили, что также не видели его, когда спасали выживших. «Он всегда такой был — не особо контактный. Но терся рядом с ребятами. Теперь понимаем, что собирал информацию», — поделился один из военных.

Кроме того, после приезда Ступникова на место службы стали пропадать без вести солдаты, уходившие на задания. Отсутствие успешно выполненных задач стало поводом для проверки военной прокуратуры. «Мы все понимали, что нас кто-то сдает, что среди нас крыса. Но никто не мог подумать на Ступникова, да и он особо не нервничал. Видимо, куда-то хорошо запрятал средства связи, через которые связывался с ВСУ», — рассказали сослуживцы бывшего офицера.

Ранее стало известно об угрозах Ступникова сослуживцам.

11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.