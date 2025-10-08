Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 8 октября 2025Россия

Сослуживцы рассказали о поведении наводившего ракеты ВСУ на своих офицера в момент атаки

Офицер-предатель Ступников в момент атаки ВСУ по своей наводке прятался в окопе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Apostle Dmytro Karpenko / YouTube

Бывший российский офицер Лев Ступников, обвиненный в наведении ракет противника на своих, в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятался в окопе. О поведении перешедшего на сторону Киева военного рассказали сослуживцы, пишет RT.

По словам собеседников телеканала, до прилета по полигону в Донецкой народной республике в феврале 2024 года Ступников находился рядом с другими бойцами. Однако в момент удара мужчина пропал из поля зрения. Сослуживцы отметили, что также не видели его, когда спасали выживших. «Он всегда такой был — не особо контактный. Но терся рядом с ребятами. Теперь понимаем, что собирал информацию», — поделился один из военных.

Кроме того, после приезда Ступникова на место службы стали пропадать без вести солдаты, уходившие на задания. Отсутствие успешно выполненных задач стало поводом для проверки военной прокуратуры. «Мы все понимали, что нас кто-то сдает, что среди нас крыса. Но никто не мог подумать на Ступникова, да и он особо не нервничал. Видимо, куда-то хорошо запрятал средства связи, через которые связывался с ВСУ», — рассказали сослуживцы бывшего офицера.

Ранее стало известно об угрозах Ступникова сослуживцам.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости