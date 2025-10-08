Путешествия
10:28, 8 октября 2025Путешествия

Сотни туристов застряли в российском аэропорту в ожидании вылета в Турцию

E1.ru: Рейс AzurAir из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотни туристов застряли в аэропорту Екатеринбурга Кольцово в ожидании вылета в Турцию. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, рейс авиакомпании AzurAir из российского города в Анталью задерживается более чем на 12 часов. Уточняется, что путешественники должны были улететь на турецкий курорт в 3:35, но их рейс перенесли до 16:00 8 октября.

Россиянка Ирина пожаловалась журналистам, что пассажирам задержанного рейса не предоставили гостиницу и питание, а дали только воду. Кроме того, им возвращают багаж. «Со слов представителя, случилась поломка закрылка и деталь будут якобы из Москвы везти», — рассказала туристка.

Другой путешественник добавил, что он и его попутчики сначала два часа просидели в самолете, а затем переместились в аэропорт.

«Пассажиры пока получили только воду, информации нет, отеля нет. Дети страдают, взрослые в ярости», — посетовал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могут покинуть Анталью. Рейсы задерживаются уже более чем на четыре часа.

    Все новости