12:42, 8 октября 2025Силовые структуры

Сотрудника российского банка заподозрили в многомиллионной взятке

В Иркутской области сотрудник банка получил взятку в 13 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: wera Rodsawang / Getty Images

В Иркутской области сотрудника банка заподозрили во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, с 2023 по 2025 год сотрудник одного из банков получил 13 миллионов рублей от представителей подрядной организации. За вознаграждение он должен был оказывать покровительство и попустительство при проведении конкурсных процедур, заключении договоров и их исполнении.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее в Югре задержали начальника ОМВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа за коррупцию.

