Сотрудника российского банка заподозрили в многомиллионной взятке

В Иркутской области сотрудник банка получил взятку в 13 миллионов рублей

В Иркутской области сотрудника банка заподозрили во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, с 2023 по 2025 год сотрудник одного из банков получил 13 миллионов рублей от представителей подрядной организации. За вознаграждение он должен был оказывать покровительство и попустительство при проведении конкурсных процедур, заключении договоров и их исполнении.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

