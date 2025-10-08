Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 8 октября 2025Мир

Стало известно о перепалке премьера Франции с министром незадолго до отставки

Bloomberg: Премьер Франции Лекорню поругался с главой МВД незадолго до отставки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Брюно Ретайо (слева) и Себастьян Лекорню (справа)

Брюно Ретайо (слева) и Себастьян Лекорню (справа). Фото: Abdul Saboor / Reuters

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поругался с главой МВД Брюно Ретайо незадолго до своей отставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждается, в ходе разговора, продолжавшегося почти два часа, Ретайо обвинил Лекорню в уклонении от ответов на сложные вопросы о программе правительства и предложении расплывчатых планов.

«По словам источников, Ретайо был разочарован, но все еще готов остаться на своем посту. Но ситуация изменилась после того, как Елисейский дворец объявил о назначении Брюно Ле Мэра министром обороны. Это решение застало партию Ретайо («Республиканцы» — прим. «Ленты.ру») врасплох», — пишет издание.

Ле Мэр, в течение семи лет занимавший пост министра финансов в правительстве Макрона, по мнению многих политиков, в том числе консерваторов из партии Ретайо, несет ответственность за растущий дефицит бюджета Франции. Отмечается, что его назначение вызвало недовольство даже у верных сторонников Макрона в Национальной ассамблее, которые назвали его серьезной политической ошибкой, сигнализирующей о преемственности нового правительства, а не о разрыве с прошлым, как того требуют большинство партий.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, правыми партиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Человеческие останки нашли на улице в российском городе

    Стало известно о ракетной атаке на российский город

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости