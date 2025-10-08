Россия
Стало известно об одной из жертв ракетного удара ВСУ по российскому региону

Shot: Одной из жертв ракетного удара ВСУ по Масловой Пристани стала учительница
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Одной из жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) в поселке Маслова Пристань Белгородской области оказалась 25-летняя учительница русского языка и литературы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, девушка в момент удара по региону направлялась на работу. Школа, где она преподавала, находится в паре минут ходьбы от ФОКа.

Как утверждает Shot, погибшая в этом году вышла замуж. Мать девушки подтвердила, что травмы, полученные ею во время атаки ВСУ, были несовместимы с жизнью.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что троих человек не удалось спасти после украинской атаки на поселок Маслова Пристань.

По информации властей приграничного региона, здание ФОКа частично разрушилось. Сотрудники МЧС и бойцы самообороны начали разбор завалов.

Гладков допустил, что под обломками спортивной школы могут находиться еще люди.

