00:14, 9 октября 2025Спорт

Сын боксера Артуро Гатти умер в 17 лет

17-летний сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти был найден мертвым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Боксер Артуро Гатти-старший

Боксер Артуро Гатти-старший. Фото: Teddy Blackburn / Reuters

Сына бывшего чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Артуро Гатти нашли мертвым. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Артуро Гатти-младшему на момент смерти было 17 лет. Причины произошедшего пока не установлены. Предварительно сообщается, что подросток был найден мертвым в квартире в Мехико.

Артуро Гатти-старший погиб в 2009 году, когда его сыну был один год. Спортсмена нашли мертвым в квартире в Бразилии. Боксер был чемпионом мира в первой полулегкой и первой полусредней весовых категориях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости