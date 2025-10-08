Командир «Ахмата» с позывным Аид: Тела бойцов ВСУ закопаны под Курском тетрисом

Тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) утрамбованы и закопаны в блиндажах под Курском по системе игры в тетрис. Об этом заявил в Telegram командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Как рассказал российский военнослужащий, ему часто писали родственники украинских военных с просьбой выдать тело, однако он отказывал. По его словам, тел было столько, что для их закапывания приходилось прикладывать немалые усилия. «Вы бы оценили этот тетрис. С трудом помещали взводами в один маленький блиндаж, чтобы не воняли. Геометрия пригодилась», — рассказал он.

Ранее Аид рассказал, что во время боев за освобождение Курской области от частичной оккупации ВСУ спецназ «Ахмат» потерял 1500 человек.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона.