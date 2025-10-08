Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 8 октября 2025Россия

Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

Командир «Ахмата» с позывным Аид: Тела бойцов ВСУ закопаны под Курском тетрисом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Зов Аида»

Тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) утрамбованы и закопаны в блиндажах под Курском по системе игры в тетрис. Об этом заявил в Telegram командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Как рассказал российский военнослужащий, ему часто писали родственники украинских военных с просьбой выдать тело, однако он отказывал. По его словам, тел было столько, что для их закапывания приходилось прикладывать немалые усилия. «Вы бы оценили этот тетрис. С трудом помещали взводами в один маленький блиндаж, чтобы не воняли. Геометрия пригодилась», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Ранее Аид рассказал, что во время боев за освобождение Курской области от частичной оккупации ВСУ спецназ «Ахмат» потерял 1500 человек.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Назван указывающий на кризис личности 30-летних наряд

    МИД России объяснил отказ Польши расследовать инцидент с дронами

    К опубликовавшему жуткое видео из игры российскому школьнику нагрянула полиция

    Предвещающего катаклизмы сельдяного короля поймали накануне обещанного конца света

    Раскрыта причина расправы над российским архитектором

    Охранник клуба избил туриста на курорте Европы и сделал из него инвалида

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости