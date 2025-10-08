Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 8 октября 2025Бывший СССР

У Пашиняна нашли признаки депрессии

Психолог увидела признаки депрессии на видео из соцсетей Пашиняна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

Психолог Марианна Абравитова увидела признаки депрессии на видео из соцсетей премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ее слова приводит Life.ru.

«Все черты лица у него опущены вниз и зафиксированы — это говорит о жутком стрессе. Он не может ни расслабиться, ни успокоиться, постоянно находится в тревожном состоянии», — заявила она.

Специалист отметила возможный прием Пашиняном мягких антидепрессантов.

Ранее Никол Пашинян анонсировал новую республику. По его словам, принятие новой Конституции ознаменует начало Четвертой республики, основанной «на мире».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости