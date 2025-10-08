У Пашиняна нашли признаки депрессии

Психолог увидела признаки депрессии на видео из соцсетей Пашиняна

Психолог Марианна Абравитова увидела признаки депрессии на видео из соцсетей премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ее слова приводит Life.ru.

«Все черты лица у него опущены вниз и зафиксированы — это говорит о жутком стрессе. Он не может ни расслабиться, ни успокоиться, постоянно находится в тревожном состоянии», — заявила она.

Специалист отметила возможный прием Пашиняном мягких антидепрессантов.

Ранее Никол Пашинян анонсировал новую республику. По его словам, принятие новой Конституции ознаменует начало Четвертой республики, основанной «на мире».

