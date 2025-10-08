Смартфоны станут быстрее

Смартфоны будут работать быстрее благодаря новой памяти UFS 5.0

В ближайшем будущем смартфоны получат значительно более быструю встроенную память. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В понедельник, 6 октября, Комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (JEDEC), опубликовал спецификации стандарта универсальной флеш-памяти UFS 5.0. В организации заявили, что стандарт обеспечит значительный рост скорости чтения и записи файлов, что в целом позволит увеличить скорость работы гаджетов.

По сравнению с UFS 4.0 новый стандарт практически удваивает скорость передачи данных — с 5,8 до 10,8 гигабайт в секунду. Стандарт UFS 4.0 появился в 2022 году. Специалисты рассказали, что модули встроенной памяти будут более энергоэффективны. В материале указывается, что стандарт UFS 5.0 разрабатывался с учетом потребностей искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты PhoneArena отметили, что пока ни один из производителей смартфонов не заявил, что намерен создавать новые устройства с использованием накопителей UFS 5.0. Однако они напомнили, что Samsung выпустила телефоны серии Galaxy S23 с поддержкой UFS 4.0 всего через несколько месяцев после объявления спецификаций стандарта. Неизвестно, будет ли использовать новый стандарт Apple — в компании не раскрывают подобных данных.

Ранее журналисты издания Notebookcheck сообщили, что производители дешевых смартфонов обязались дольше поддерживать устройства обновлениями Android. В качестве примера они привели Xiaomi Redmi 15C 5G за 200 долларов (около 16 тысяч рублей), который будет получать обновления операционной системы в течение шести лет.