15:45, 6 октября 2025Наука и техника

Дешевые смартфоны будут работать дольше

Xiaomi будет выпускать обновления Android для дешевых смартфонов не менее 6 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miguel Candela / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Производители дешевых смартфонов обязались дольше поддерживать устройства обновлениями Android. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты медиа привели в пример Xiaomi Redmi 15C 5G, который вышел в начале осени. Специалисты отметили, что аппарат за 200 долларов (около 16 тысяч рублей) будет получать обновления операционной системы в течение шести лет. Это означает, что недорогой девайс получит свой последний апдейт в 2031 году — соответственно, аппарат будет актуальным как минимум до этого срока.

В материале говорится, что Apple, Samsung, OnePlus и другие производители уже поддерживают свои смартфоны обновлениями ОС в течение шести или более лет. Однако пока что только Xiaomi пообещала выпускать обновления так долго для недорогих устройств. «Потому что для гаджетов стоимостью около 200 долларов это просто невыгодно производителям», — заметили авторы.

При этом пока нет информации, когда Google подготовит Android 17 — следующую версию ОС. Также ради экономии Xiaomi и другие компании, производящие дешевые телефоны, скорее всего, будет выпускать обновление и патчи безопасности только раз в год.

В начале октября в сети рассекретили новый флагманский смартфон Honor. Аппарат Magic 8 Pro получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, бьющий рекорды производительности, и выйдет в ближайшие недели.

