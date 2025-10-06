Раскрыт самый мощный смартфон Honor

В сети появился Honor Magic 8 Pro с самым мощным процессором

В сети рассекретили новый флагманский смартфон Honor. На это обратило внимание издание GSM Arena.

Девайс с модельным номером BKQ-AN90 появился в базе Geekbench — одного из распространенных сервисов по тестированию мощности гаджетов. Инсайдеры заявили, что под кодовым обозначением может быть новый флагманский смартфон Magic 8 Pro от китайской корпорации Honor.

Судя по описанию, загадочный аппарат оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который официально представили неделю назад. Телефоны с ним уже представили некоторые производители — в том числе, Xiaomi и Motorola. Ранее в Honor подтвердили, что ее новый смартфон тоже выйдет с флагманом Qualcomm. По словам журналистов издания, ожидается, что это будет самый мощный аппарат китайского бренда.

В испытаниях Geekbench предполагаемый Magic 8 Pro набрал 3634 и 10813 баллов — в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Кроме нового чипа девайс был оснащен 16 гигабайтами оперативной памяти. «Если прототипы начинают проходить тесты, это означает, что мы приближаемся к презентации серии Magic 8», — заметили журналисты.

Ранее источники корейского издания MK заявили, что Samsung должна скоро представить свой первый смартфон, складывающийся втрое. По сведениям источников, уникальный гаджет покажут на саммите АТЭС, который начнется 31 октября.