Раскрыт тройной смартфон Samsung

Samsung выпустит первый складной смартфон, складывающийся втрое, в октябре

Корпорация Samsung должна скоро представить свой первый смартфон, складывающийся втрое. Об этом сообщает корейское издание MK.

Слухи о выходе смартфона от Samsung, которой сможет складываться втрое, начали ходить в начале осени. Инсайдеры выяснили, что IT-гигант оказался очень близок к тому, чтобы анонсировать новый аппарат. Скорее всего, его представят на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кенджу.

«Это не только запуск продукта, но и декларация намерения Samsung напрямую продемонстрировать свои инновации политическим и экономическим лидерам со всего мира», — заметили авторы. Уточняется, что девайс будет иметь внешний экран диагональю около 6,5 дюймов. В раскрытом состоянии телефон будет образовывать дисплей размером порядка 10 дюймов.

Смартфон будет иметь особой шарнир, который позволит элементам устройства быть подвижными. Также он получит закрывающее экраны сверхтонкое стекло (UTG) и очень тонкий аккумулятор. Девайс выйдет в продажу ограниченной серией, его стоимость составит больше 3 миллионов вон (около 175 тысяч рублей).

Первым складывающимся втрое смартфоном на рынке оказался Huawei Mate XT. Его представили в сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что Samsung разработала носимое устройство, способное читать мысли. Девайс предназначен для сбора и анализа данных для мозговой активности и может использоваться вне лаборатории.