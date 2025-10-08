В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

Бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна застрелили в Австралии

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян был застрелен в пригороде Сиднея в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На место преступления прибыли полицейские, которые обнаружили тело Мохтаряна с огнестрельными ранениями. Медики не смогли реанимировать бойца, мужчина скончался на месте.

Отмечается, что рядом с местом преступления был обнаружен сгоревший автомобиль. Следователи рассматривают связь двух инцидентов. Стрелка в настоящее время разыскивают, в полиции отметили, что нападение было преднамеренным.

Ранее, в феврале 2024 года, на Мохтаряна уже совершали покушение возле спортивного зала. Тогда вооруженный человек, замаскированный под курьера, пытался убить бойца, но Мохтаряну удалось выжить.

Мохтаряну было 33 года, он принял участие в трех боях UFC, потерпев три поражения. После завершения спортивной карьеры он занимался тренерской карьерой.