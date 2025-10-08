Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:46, 8 октября 2025Спорт

В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

Бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна застрелили в Австралии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Elsby / USA TODAY Sports

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян был застрелен в пригороде Сиднея в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На место преступления прибыли полицейские, которые обнаружили тело Мохтаряна с огнестрельными ранениями. Медики не смогли реанимировать бойца, мужчина скончался на месте.

Отмечается, что рядом с местом преступления был обнаружен сгоревший автомобиль. Следователи рассматривают связь двух инцидентов. Стрелка в настоящее время разыскивают, в полиции отметили, что нападение было преднамеренным.

Ранее, в феврале 2024 года, на Мохтаряна уже совершали покушение возле спортивного зала. Тогда вооруженный человек, замаскированный под курьера, пытался убить бойца, но Мохтаряну удалось выжить.

Мохтаряну было 33 года, он принял участие в трех боях UFC, потерпев три поражения. После завершения спортивной карьеры он занимался тренерской карьерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

    Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

    СК назвал основную версию убийства Супоницкого

    В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

    В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

    Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

    Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

    Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

    «Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости